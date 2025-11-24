شرطة سطيف تحجز “17 طائرة درون” متأتية عن طريق التهريب

تمكن أفراد المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة. متورط في الحيازة والمتاجرة في تجهيزات حساسة (طائرات درون) بدون ترخيص من السلطات المؤهلة قانونا. متأتية عن طريق التهريب وإنشاء ورشة لتصليح الأجهزة الحساسة، مع حجز 17 طائرة DRONE.

العملية تمت عقب رصد منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقوم فيه شخص بعرض تجهيزات حساسة للبيع تتمثل في طائرات درون. عملية البحث مع الفرقة المختصة مكنت من تحديد هوية الشخص ثم توقيفه.

التنسيق مع النيابة المحلية مكّن من اكتشاف ورشة لصيانة هذا النوع من الطائرات بعد عملية التفتيش التي مست منزله. حيث تم حجز 17 درون تعود ملكيتها بطريقة غير مشروعة لأشخاص يقيمون بمختلف ولايات الوطن. كان يشرف على عملية تصليحها وصيانتها داخل الورشة.

بعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف عن قضية الاقتناء، الحيازة والمتاجرة في التجهيزات الحساسة (طائرات دون طيار”درون”). دون ترخيص من السلطات المؤهلة قانونا متأتية عن طريق التهريب وإنشاء ورشة سرية لتصليحها.

