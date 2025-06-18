شرطة سطيف تحجز 21 قنطارا من الشمة المقلّدة بصالح باي

تمكن عناصر أمن دائرة صالح باي جنوبي سطيف من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة. بحوزته كمية من مادة أولية موجهة لصناعة الشمّة المقلدة قدرت بـ21 قنطارا.

جاءت العملية عقب نصب حاجز مراقبة أمني بوسط مدينة صالح باي بسطيف، و خلال مراقبة عادية لمختلف المركبات تم ضبط شاحنة تبين أن صاحبها ينقل كمية معتبرة من مادة الشمة المقلدة. حيث قدر عدد الأكياس المضبوطة بـ 21 كيس من مختلف الأحجام والأوزان معبأة بأوراق التبغ المفروم الموجه لصناعة الشمة المقلدة. بوزن إجمالي قدر بــ 21 قنطارا و بقيمة مالية قدرت بــ 101 مليون سنتيم .

في هذا الصدد قامت الضبطية القضائية لأمن دائرة صالح باي بإعداد ملف جزائي ضد المخالف. تم إحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

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