شرطة سطيف تضبط 500 مليون سنتيم مُزورة!

أحبطت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية سطيف، نهاية الأسبوع المنصرم، نشاط شبكة إجرامية منظمة متكونة من 06 أشخاص من بينهم امرأتان، مختصة في تقليد وتزوير العملة الوطنية والنصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانطلقت التحريات في هذه القضية، على إثر تلقي شكوى من أحد الأشخاص بعد استلامه مبلغاً مالياً مزوراً من قبل فتاتين اشترتا منه هاتفا ذكيا.

حيث أثمرت التحريات التي باشرها محققو ذات الفرقة إلى تحديد هوية الفتاتين اللتان كانتا تقومان باستدراج الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لشراء هواتف ذكية معروضة للبيع من طرفهم، مقابل مبالغ مالية مزورة.

وتمت العملية تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت أيضا عن توقيف الشركاء الأربعة للمشتبه فيهما وضبط مبلغ مالي مزور قدر بـ 4728000.00 دج، من فئتي (1000 دج و2000دج). ومبلغ مالي قدر بـ 340000.00 دج من العائدات الإجرامية. ومعدات ووسائل كانت تستعمل في تصوير، تقطيع وطباعة الأوراق النقدية المزورة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، عن جنايات تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد للمساس بالاقتصاد الوطني. وتزوير وتقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني، المشاركة وعدم التبليغ.