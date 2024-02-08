شرطة سطيف توقف شخص وتحجز ما يقارب نصف مليون أورو

تمكنت شرطة سطيف الأسبوع الماضي، من توقيف شخص وضبط مبلغ مالي من العملة الصعبة قدر بـ 440050 يورو.

وانطلقت قضية الحال من مطار 08 ماي 1945 بسطيف، حيث تمكنت فرقة شرطة الحدود الجوية من توقيف مسافر كان متوجها إلى باريس. بحوزته مبلغ 120050 يورو لم يصرح به، يخفيه بإحكام داخل حقيبته اليدوية.

ومواصلة للتحقيق في ذات القضية، تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سطيف. من ضبط مبلغ 320000 يورو بمسكن المشتبه فيه. استنادا على إذن التفتيش الصادر عن النيابة المختصة بمحكمة سطيف.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة. عن قضية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتهرب الضريبي.