شرطة سطيف تُوجه نداء للجمهور حول هذه القضية

وجهت شرطة سطيف، نداءً للجمهور، بخصوص التحقيق القضائي المفتوح في قضية تكوين جماعة إجرامية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه وفي إطار التحقيق القضائي المفتوح في قضية تكوين جماعة إجرامية محددة البنية من أجل الحصول على منافع مادية. وتبييض الأموال على سبيل الاعتياد في إطار جماعة إجرامية منظّمة والمشاركة في ارتكابها. وتسهيلها والتحريض على ذلك النصب على الجمهور المرتكب على مجموعة تتعدى 03 أشخاص.

وجاء ذلك، من خلال تلقي واستلام أموال بالاحتيال لسلب ثروة الغير باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضمن شبكة إجرامية. والدخول عن طريق الغش الى منظومة المعالجة الآلية للمعطيات متبوع بالبقاء والتغيير. وانتحال اسم الغير في ظروف كانت من الجائز أن تؤدي إلى قيد حكم خاطئ في صحيفة السوابق العدلية لهذا الغير.

وذلك ضد كل من المدعو ( ع م (ص) ومن معه، والذين استعانوا في عمليات النصب على الحسابات والصفحات الإلكترونية المعرفة حسب الجداول التالية: