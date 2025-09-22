شرطة سعيدة تحجز 10 كلغ من “الكيف” و3 بندقيات

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية سعيدة، من توقيف مجموعة إجرامية منظمة تنشط في الإتجار غير المشروع بالمخدرات. مع ضبط أزيد من 10 كلغ من المخدرات و 03 بندقيات ، 3 سيارات سياحية و توقيف ستة 6 أشخاص.

هذه العملية التي نفذتها فرقة البحث و التدخل ، جاءت على إثر معلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها نقل كمية من المخدرات (كيف معالج). على متن سيارة نفعية بغرض تمريرها نحو الولايات الداخلية للوطن مرورا بولاية سعيدة.

حيث مكنت تحريات المحققين تحت إشراف النيابة المختصة، من تحديد عناصرها، وتوقيف المشتبه فيهم وشركائهم. مع ضبط هذه الكمية من السموم، و حجز 03 بنادق إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بأزيد من 06 ملاين سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي للشبكة.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة.