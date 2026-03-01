شرطة سكيكدة توقف إمرأتين بسبب فيديو على “تيك توك”

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية لأمن ولاية سكيكدة، من توقيف إمرأتين بسبب مقطع فيديو على “تيك توك”، ظهرتا فيه وهما تهددان وتتلفظان بعبارات نابية وخادشة للحياء.

وحسب بيان لذات المصالح، تمت العملية، على إثر رصد الفرقة، لمقاطع فيديو عبر منصة ” تيك توك “، يظهر عبرها إمرأتان تحمل إحداهما سلاح أبيض، تهددان وتتلفظان بعبارات نابية وخادشة للحياء. تتضمن سبًا وشتمًا موجّهًا للجمهور إلى جانب عبارات مسيئة لهيئات نظامية.

ليتم فتح تحقيق بالتنسيق مع النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة، ومباشرة التحريات. التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهما، وتوقيفهما وتقديمهما أمام النيابة المختصة إقليميًا.