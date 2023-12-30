شرطة سوق أهراس: مخطط أمني خاص برأس السنة الميلادية الجديدة 2024

وضعت مصالح أمن ولاية سوق أهراس مخططا امنيا خاصا بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2024.

حيث تم وضع خطة أمنية شاملة قوامها نشر عدد كبير من الدوريات المتنقلة الراكبة منها والراجلة من مختلف المصالح العملياتية بذات أمن الولاية والتي بدورها ستعمل على تعزيز الأمن بالمناطق الحضرية التي يتردد عليها المواطنين.

كما تم بذلك وضع العديد من التشكيلات المرورية على مستوى مداخل ومخارج المدينة مراقبة للأشخاص والمركبات الوافدة للولاية.

كذلك الشوارع والتقاطعات وهذا بغرض تنظيم السير ورصد المخالفين للسلامة المرورية خاصة وأن إحتفالات رأس السنة الميلادية تتزامن والعطلة السنوية الشتوية.