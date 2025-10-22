شرطة سيدي بلعباس تحبط محاولة ترويج قرابة 1000 قرص مهلوس

تمكنت مصالح الأمن الحضري العاشر بسيدي بلعباس. من إحباط محاولة ترويج كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قاربت الألف قرص من مختلف الأنواع.

العملية جاءت في إطار الجهود المتواصلة لمصالح الأمن في مكافحة الجريمة بشتى أشكالها، خاصة ما تعلق بالاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية. و بعد استغلال معلومات دقيقة تفيد بوجود شخص بحوزته كمية من المؤثرات العقلية، بصدد نقلها وترويجها باستعمال مركبة. وبناءً على ذلك، وضعت المصالح الأمنية خطة محكمة أفضت إلى توقيف المشتبه فيه. وهو شاب في العقد الثاني من العمر، وضبط الكمية المذكورة إضافة إلى مبلغ مالي يقدّر بـ117 مليون سنتيم يشتبه في أنه من عائدات الترويج.

وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس لمواصلة الإجراءات القانونية اللازمة.

تؤكد هذه العملية من جديد فعالية الأجهزة الأمنية في تتبع ومكافحة الشبكات المروجة للمؤثرات العقلية. حمايةً للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

