شرطة سيدي بلعباس تحجز أزيد من 3900 كيس شمة مقلدة

تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من حجز كميات متفاوتة من مادة الشمة المصنعة بطريقة غير شرعية.

كما مكنت العملية من حجز كميات أخرى من السلع ذات المنشأ الأجنبي مستوردة بطريقة غير شرعية كانت موجهة للمتاجرة بطريقة غير قانونية.

قبل أن يتم حجزها من طرف مصالح الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجيها.

هذه السلع تم حجزها بعد قيام قوات الشرطة بعمليات مراقبة شملت محلات بيع التبغ والعطور المتواجدة بوسط المدينة.

أين تم حجز 3945 كيس من الشمة مصنوعة بطريقة غير شرعية ، 525 علبة سجائر من مختلف الأنواع مستوردة بطريقة غير شرعية. ناهيك عن 238 علبة من المعسل هي الأخرى مستوردة بطريقة غير شرعية حيث تم حجزها وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجها البالغ عددهم 4 أشخاص من أصحاب هذه المحلات التجاري