شرطة سيدي بلعباس تحجز أكثر من 1700 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية

تمكن أفراد الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من حجز كميات معتبرة

من المفرقعات و الألعاب النارية كانت موجهة لغرض المتاجرة العملية مكنت

من حجز أكثر من 1700 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام.

بعد عملية تفتيش قانونية لمكسن المشتبه فيه ضبطت بداخله 1727

وحدة من المفرقعات والألعاب النارية من مختلف الأنواع والأحجام كانت

موجهة لغرض المتاجرة. بالإضافة إلى مبلغ مالي فاق 12 مليون سنتيم يعتبر

من عائدات المتاجرة.

بعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية تحت إشراف وكيل

الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

ضد المخالف.