شرطة سيدي بلعباس تحجز أكثر من 2000 قرص مهلوس وتوقف مروّجين

تمكنت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس من تحقيق ضربة نوعية أسفرت عن حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة. وتوقيف شخصين مشتبه فيهما.

وحسب ما أفادت به مصادر أمنية، فإن العملية نفذتها عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) خلال الأسبوع المنصرم. عقب استغلال معلومات دقيقة تفيد بقيام شخصين بترويج المؤثرات العقلية وسط مدينة سيدي بلعباس، انطلاقًا من محل تجاري.

وبعد وضع خطة أمنية محكمة، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميًا. تم ترصد تحركات المشتبه فيهما وتوقيفهما، حيث أسفرت العملية عن ضبط أكثر من 2000 قرص مهلوس من نوع “بريقابالين 300 ملغ”، كانت موجهة للترويج بطريقة غير شرعية

وتؤكد مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس عزمها مواصلة جهودها الميدانية للقضاء على مختلف أشكال الجريمة، داعية المواطنين إلى التعاون والتبليغ عن أي نشاط مشبوه من شأنه تهديد أمن وسلامة المجتمع