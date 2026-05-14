شرطة سيدي بلعباس تحجز أكثر من 23 ألف قرص مهلوس وتفكّك شبكة “للحرقة”

في عملية أمنية نوعية تعكس الجهود المتواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة، تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس. من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في ترويج المؤثرات العقلية والمخدرات. مع تورطها كذلك في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. قدرت بـ23 ألف 700 كبسولة من نوع “بريقابالين 300 ملغ”، إضافة إلى 02 كلغ من الكيف المعالج ومركبة سياحية.

كما مكنت التحريات من كشف نشاط الشبكة في تنظيم رحلات “الحرقة”، حيث تم ضبط زورق مطاطي ومحركين ومعدات خاصة بالإبحار السري، إلى جانب سترات نجاة وخزانات بنزين ومبلغ مالي معتبر.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، في إطار مواصلة محاربة مختلف أشكال الجريمة وحماية أمن المواطنين.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور