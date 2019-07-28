شرطة سيدي بلعباس تحجز أكثر من 3200 قارورة خمر و200 قرص مهلوس وتوقف مروجيها

ألقت قوات الشرطة بالأمن الحضري الأوّل بسيدي بلعباس القبض على شخصين من بينهم إمرأة في العقد الخامس والثالث من العمر.

بعد تورطهما في الحيازة على المشروبات الكحولية قصد المضاربة مع انعدام السجل التجاري والحيازة على الأقراص المهلوسة.

حيث تم حجز 3200 وحدة خمر و200 قرص مهلوس من مختلف الأنواع كانت موجهة للترويج بمدينة سيدي بلعباس.

حيثيات القضية تعود إلى استغلال قوات الشرطة بالأمن الحضري الأوّل لمعلومات مفادها وجود كمية من الخمر والأقراص المهلوسة.

حيازة شخصين لكميات معتبرة من المشروبات الكحولية والأقراص المهلوسة قصد المتاجرة فيها بطريقة غير شرعية.

لتباشر المصلحة بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات القضية، حيث تمكنت من توقيف المتورطين.

اللذان كانا يستغلان مسكنهما الشخصي لتخزين كميات كبيرة من المشروبات الكحولية والأقراص المهلوسة.