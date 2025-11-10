شرطة سيدي بلعباس تحجز أكثر من 4 كلغ “كيف” و600 مؤثر عقلي

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بولاية سيدي بلعباس، خلال الأسبوع المنصرم. من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس. تورطوا في المتاجرة بالمؤثرات العقلية والمخدرات.

وتواصل الوحدات العملياتية بأمن ولاية سيدي بلعباس جهودها المكثفة في مكافحة الشبكات الإجرامية الناشطة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. حيث أسفرت العملية عن حجز أكثر من 4 كلغ من الكيف المعالج و 600 قرص مهلوس من نوع “بريقابالين 300 ملغ”. إضافة إلى مبالغ مالية قاربت 10 ملايين سنتيم تعد عائدات إجرامية.

وقد جاءت هذه النتائج بعد معالجة قضيتين منفصلتين، نفذ خلالهما عناصر الشرطة خططا أمنية محكمة. أفضت إلى توقيف المشتبه فيهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور