قناة النهار شرطة سيدي بلعباس تحجز 139 قنطارا من مادة القمح اللين بقلم قناة النهار نشر في 01 فيفري 2023 - 11:38 فلاحة شارك غرِّد أرسل 59 0 شرطة سيدي بلعباس تحجز 139 قنطارا من مادة القمح اللين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wDbFx اقرأ أيضا سامية طبوش تروي معاناتها مع السحر وتطالب الدولة بتسليط أقصى العقوبات ضد المشعودين والسحرة قناة النهار 26 جانفي بطاقة ذكية للفلاحين قصد رقمنة القطاع الفلاحي وتسهيل التعاملات الإدارية بالنعامة قناة النهار 21 جانفي سعر البيض يقفز لـ 600 دج للصفيحة قناة النهار 18 جانفي في لفتة طيبة..وزير التربية ووزيرة التضامن يزوران الأستاذة المطـ.ـعونة بخنجر من أحد تلاميذها بباتنة قناة النهار 12 جانفي شاهد..بوقرة يحقق حلم طفل من ذوي الهمم بالدخول للملعب بعدما فشل في الدخول في المباراة الإفتتاحية قناة النهار 18 جانفي رئيس الجمهورية : المبادلات التجارية بين البلدين بلغت 16 مليار دولار 2022 مقارنة بـ 8 مليار في 2021 قناة النهار 23 جانفي بوقرة : سنلعب كل مقابلة و كأنها النهائية قناة النهار 16 جانفي ملتقيات وندوات جزائرية بالخارج.. الدبلوماسية الإقتصادية تتحرك بقوة مع بداية 2023 قناة النهار 20 جانفي زملاء الشهيد الرائد "دحماني موسى" وأبناء بلدية وادي الفضة يؤدون واجب العزاء لوالده بمنزل العائلة قناة النهار 23 جانفي بوقرة : ربي يرحم اللاعب"بن إيدير"..أغلقنا صفحة الدور الأول والمباراة القادمة صعبة للفريقين قناة النهار 26 جانفي