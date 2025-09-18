شرطة سيدي بلعباس تحجز 5400 قرص مهلوس وتوقف مروجيها

تمكنت قوات الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسيدي بلعباس، من الإطاحة بشخصين في العقدين الثالث والرابع من العمر. تورطا في حيازة وتخزين المؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير مشروعة.

العملية جاءت في إطار مكافحة الجرائم المتعلقة بالحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية. وبعد إستغلال قوات الشرطة لمعلومات مفادها قيام شخصين بحيازة كمية معتبرة من المؤثرات العقلية وهما بصدد نقلها قصد ترويجها. ليتم وضع خطة أمنية محكمة قصد الكشف عن ملابسات هذه القضية.

أسفرت العملية عن توقيف السالفي الذكر على متن مركبة سياحية ، بعد تفتيشها ضبط بداخلها 5400 مؤثر عقلي من نوع بريقابالين 300 ملغ موجهة لغرض البيع.

وبعد إستكمال جميع مراحل التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلاغ.