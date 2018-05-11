شرطة سيدي بلعباس تدعو إلى التحلي بالروح الرياضية

تدعو مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس جميع الأنصار المتوافدين إلى ملعب 24 فبراير 1956، إلى التحلي بالروح الرياضية وتشجيع الفريق المحلي إلى آخر دقيقة من اللقاء الكروي .

وهذا في إطار اللقاء الذي سيجمع فريق إتحاد بلعباس بنظيره فريق إتحاد بسكرة برسم الجولة 29 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

كما تعلمهم أن أبواب الملعب مفتوحة بداية من منتصف النهار والنصف (12:30سا)، وعليه تدعوهم إلى التوجه باكرا إلى الملعب.

من أجل تفادي تجمع الجماهير أمام الملعب والعمل على تسهيل مهمة قوات الشرطة المتواجدة بمحيط الملعب.