شرطة سيدي بلعباس تسترجع سيارة مسروقة وتوقف الفاعل في ظرف وجيز

ألقت قوات الشرطة بسيدي بلعباس القبض على شخص في العقد الثاني من العمر بعد تورطه في سرقة سيارة من نوع هيوندايi 10 بإستعمال العنف قبل أن يلوذ بالفرار على متنها إلى وجهة مجهولة.

قوات الشرطة وبعد تكثيف التحريات تمكنت من توقيف الفاعل في ظرف وجيز وإسترجاع المركبة وتقديم الفاعل أمام النيابة أين صدر في حقه أمر إيداع .

حيثيات القضية تعود إلى تقدم أحد المواطنين إلى مقر الأمن الحضري الرابع لتقييد شكوى بخصوص تعرض سيارته من نوع هيونداي i10 إلى عملية السرقة بإستعمال العنف.

من طرف شخص يعرفه عن طريق الملامح، وهو ما عجل بفتح تحقيق معمق للكشف عن ملابسات القضية.

حيث تمكنت قوات الشرطة في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيه، ويتعلق الأمر بشخص في العقد الثاني من العمر.

هذا الأخير تم توقيفه بحي سيدي بوعزة الغربي كما تم إسترجاع المركبة في نفس اليوم .

المصلحة أنجزت إجراءا قضائيا ضد السالف الذكر عن تهمة سرقة سيارة بإستعمال العنف، قدم بموجبه أمام النيابة0.

أين صدر في حقه أمر إيداع .