شرطة سيدي بلعباس تسطر مخططا أمنيا خاصا لتأمين إمتحانات “البيام “

أخبار الجزائر
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شرطة سيدي بلعباس تسطر مخططا أمنيا خاصا لتأمين إمتحانات “البيام “
بقلم عاشور عبد الكريم

سطرت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس مخططا أمنيا خاصا لتأمين مجريات إمتحانات شهادة التعليم المتوسط للموسم الدراسي التي تستمر على مدار 3 أيام.

وهذا إبتداءا من يوم غد من خلال ضمان كل الظروف المناسبة قصد مرافقة إنجاح هذا الموعد الدراسي الهام.

ومن أجل ضمان السير الحسن لهذا الموعد تم تسخير تعداد بشري هام فاق الـ 500 شرطي من مختلف الرتب.

مهمتهم تأمين مراكز الامتحانات ومحيطها التي تقع ضمن إقليم إختصاص مصالح الأمن الوطني.

مع ضمان إنسيابية حركة المرور أمام مراكز الإمتحانات والمرافقة اليومية لعملية نقل مواضيع الإمتحانات وأوراق الإجابة.

وذلك من وإلى مديرية التربية ومركز التصحيح .


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