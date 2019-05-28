شرطة سيدي بلعباس تسطر مخططا خاصا لتأمين إمتحانات نهاية السنة

سطرت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس مخططا خاصا لتأمين مجريات إمتحانات نهاية السنة الدراسية 2018/2019 بأطوارها الثلاثة،

وذلك بضمان كل الظروف المناسبة قصد مرافقة إنجاح هذا الموعد الدراسي الهام، حسب بيان لمصالح الأمن الولائي.

ومن أجل ضمان السير الحسن لهذه المواعيد تم تسخير تعداد بشري هام فاق الـ 500 شرطي من مختلف الرتب مهمتهم

تأمين مراكز الإمتحانات ومحيطها التي تقع ضمن إقليم إختصاص مصالح الأمن الوطني وكذا مرافقة وحماية عملية توزيع مواضيع الإمتحانات

إنطلاقا من مديرية التربية إلى مراكز الإمتحانات، مع ضمان تأمين ونقل أوراق الإجابة

إنطلاقا من مراكز الإمتحانات إلى مديرية التربية ومن مديرية التربية إلى مراكز التصحيح، يضيف ذات المصدر

تجدر الإشارة أن عدد مراكز الإمتحان المتواجدة ضمن إقليم إختصاص مصالح الأمن الوطني تبلغ 174 مركز

بالنسبة لإمتحانات شهادة التعليم الإبتدائي، 41 مركز بالنسبة لإمتحانات شهادة التعليم المتوسط، و 38 مركز بالنسبة لإمتحانات شهادة البكالوريا