شرطة سيدي بلعباس تضع حدا لنشاط عصابتي أحياء متكونتين من 15 شخصا حاولوا زرع الرعب وسط الساكنة

تمكنت شرطة سيدي بلعباس، بحر الأسبوع الفارط، من توقيف 15 شخصا كوّنوا عصابتي أحياء لغرض الإعداد لجناية الاعتداء على المواطنين ومحاولة زرع الرعب وسط الساكنة. وذلك بالاعتداء على الغير باستعمال الكلاب المدرّبة والأسلحة البيضاء.

القضية تعود إلى تلقي مصالح الأمن الحضري السابع لأمن ولاية سيدي بلعباس بلاغا مفاده وقوع شجار بين مجموعتين من الأشخاص بأحد أحياء المدينة.

وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف 11 شخصا في عين المكان.

كما مكنت الأبحاث والتحريات من توقيف 4 أشخاص آخرين كانوا في حالة فرار.

وقد أسفرت العملية المنجزة تحت إشراف النيابة المختصة، عن استرجاع مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة “من الصنف السادس” مختلفة الأحجام ضبطت لدى الموقوفين. بلغت في مجموعها 18 سلاحًا أبيضَ، قارورتي غاز مسيلة للدموع، 3 كلاب مدربة.

تم تقديم المشتبه فيهم الـ15 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس.