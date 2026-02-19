شرطة سيدي بلعباس تطيح بشبكة إجرامية وتحجز أزيد من 43 كلغ من الكيف مصدرها المغرب

تواصل مصالح الأمن الوطني جهودها في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للوطنية، حيث تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس بحر هذا الأسبوع. من ضبط أزيد من 43 كلغ من الكيف المعالج قادمة من المغرب. مع توقيف 05 عناصر ينتمون للشبكة الإجرامية المنظمة.

العملية التي نفذت جاءت على إثر تحريات ميدانية دقيقة تحت إشراف النيابة المختصة. ومكنت محققي الفرقة من كشف المنهج الإجرامي المتبع من قبل عناصر الشبكة وإحباط محاولة إغراق مدينة سيدي بلعباس بهذه السموم خلال شهر رمضان الفضيل مع إسترجاع المركبتين (02) اللتين ضُبِطت بداخلها هذه المخدرات. إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 162 مليون سنتيم يعتبر عائدات إجرامية.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس .