شرطة سيدي بلعباس تفكك شبكة إجرامية مختصة في تزوير الأوراق النقدية

ألقت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس، القبض على شخصين في عقدهما الثالث بعد تورطهما في التزوير وإستعمال المزور .

وذلك في أوراق نقدية ذات السعر القانوني من العملة الوطنية مع طرحها للتداول.

أين تم على إثر ذلك حجز أكثر من 16 مليون سنتيم مشكلة من أوراق نقدية فئة 2000 دج تحمل نفس الأرقام التسلسلية.

كما تم حجز معدات وأدوات تستعمل في التزوير على غرار جهاز إعلام آلي محمول وطابعة كانت تستعمل في نسخ الأوراق النقدية.

في حين تم إنجاز ملف قضائي ضدهما قدما بموجبه أمام النيابة.

حيثيات القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بأمن الولاية لمعلومات مفادها وجود شخص في العقد الثالث من العمر.

أين يحوز على أوراق نقدية مزورة وهو بصدد طرحها للتداول.

وبناءا على ذلك تم وضع خطة محكمة مكنت من توقيفه على مستوى إحدى شوارع مدينة سيدي بلعباس.

وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته مبلغ مالي قدره 50 ألف دينار جزائري من فئة 2000 دج مزورة تحمل نفس الأرقام التسلسلية.

وبعد عملية تفتيش قانونية لمسكنه تم ضبط مبلغ مالي أخر من نفس الفئة.

التحقيقات مكنت من الوصول إلى شريكه الذي تم توقيفه هو الآخر الذي ضبط بحوزته مبالغ مالية أخرى من نفس الفئة.

كما تم حجز معدات وأدوات تستعمل في تزوير ونسخ الأوراق النقدية من فئة 2000 دينار جزائري.

أين فاق المبلغ المالي المحجوز 16 مليون سنتيم.