شرطة سيدي بلعباس تفكك شبكة إجرامية وتحجز أكثر من 100 غرام كوكايين

تمكن أفراد الشرطة بالأمن الحضري الحادي عشر بسيدي بلعباس من توقيف 3 أشخاص في العقدين الثاني والثالث تورطوا في الحيازة على الكوكايين و الكيف معالج لغرض الإتجار.

العملية أسفرت عن حجز أكثر من 100 غرام كوكايين، وكمية من المخدرات (كيف معالج) مبلغ مالي فاق 12 مليون سنتيم يعتبر من عائدات الترويج .

القضية جاءت بعد إستغلال معلومات مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات الصلبة والكيف المعالج في الوسط الحضري.

ليتم وضع خطة أمنية محكمة أفضت إلى توقيفه.

بعد إستكمال جميع مراحل التحقيق تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة .