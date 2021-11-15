شرطة سيدي بلعباس تفكك شبكة مختصة في تزوير الأوراق النقدية

ألقت قوات الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية القبض على ثلاثة أشخاص في العقد الثالث من العمر بعد تورطهم في التزوير وإستعمال المزور في أوراق نقدية ذات السعر القانوني من العملة الوطنية والعملة الأجنبية.

حيث تم على إثر ذلك حجز مبلغ مالي فاق 100 مليون سنتيم من العملة الوطنية و 700 أورو. كما تم حجز شريط فضي لامع يستعمل في تزوير الأوراق النقدية من العملة الوطنية ، مركبة من نوع داسيا، هواتف نقالة . في حين تم إنجاز ملف قضائي ضدهم قدموا بموجبه أمام النيابة