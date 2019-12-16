شرطة سيدي بلعباس تلقي القبض على ميكانيكي يتاجر بـ”الزطلة”!

ألقت قوات الشرطة بأمن سيدي بلعباس، القبض على ميكانيكي في العقد الثاني من العمر بعد تورطه في الحيازة على الكيف المعالج لغرض المتاجرة فيه.

وتمكنت ذات المصالح على إثر ذلك، من حجز كمية من هذه السموم بلغ وزنها 1 كلغ و880 غرام من الكيف المعالج.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة، أين تم إيداعه الحبس.

وتعود فصول القضية إلى إستغلال قوات الشرطة بفرقة مكافحة المخدرات لمعلومات تفيد بأن أحد الأشخاص يتخذ من محله المختص في ميكانيك السيارات، كمكان لترويج المخدرات.

وعلى إثر ذلك سارعت قوات الشرطة لتكثيف التحريات للكشف عن ملابسات القضية.

وبعد عملية تفتيش قانونية لمحل المشتبه فيه، تم العثور على كمية من المخدرات بلغ وزنها 1 كلغ و880 غرام من الكيف المعالج.

وكانت المخدرات مهيأة للترويج بمدينة سيدي بلعباس، قبل أن يتم حجزها من طرف قوات الشرطة.