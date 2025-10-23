شرطة سيدي بلعباس تنفذ مداهمات وتوقيفات في أغلب أحياء المدينة

نظمت شرطة سيدي بلعباس عملية شرطية واسعة النطاق مست أغلب أحياء المدينة.

وسخر لإنجاحها تعداد أمني هام وإمكانيات مادية معتبرة لبلوغ الهدف المسطر وهو تأمين المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم في الليل والنهار.

والهدف من هذه العملية هو منع وثَنْي المجرمين والمعتدين عن ارتكاب مخططاتهم الإجرامية.

أفراد الشرطة نزلوا بالشوارع والأحياء المشبوهة وقاموا بمباغتة الأشخاص المشتبه فيهم، وتمت دراسة حالاتهم وتحويل المبحوث عنهم إلى أقرب مقر أمني لاتخاذ الإجراءات القانونية. كما تم حجز مخدرات وأقراصًا مهلوسة، مع توقيف الأشخاص الذين ضبط بحوزتهم أسلحة بيضاء.

ودعت شرطة سيدي بلعباس المواطنين إلى مزيد من التواصل والتبليغ عن أي فعل إجرامي عبر الأرقام الخضراء 1548 و17 بالإضافة إلى صفحة فيسبوك أمن الولاية ومختلف الدعائم الاتصالية الأخرى. على غرار تطبيق “ألو شرطة”، قصد تلقي بلاغاتهم والإجابة عن مختلف استفساراتهم 24/24 ساعة.