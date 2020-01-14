شرطة سيدي بلعباس توقف شخصين وتحجز 4.25 غرام من الكوكايين

ألقت قوات الشرطة بأمن سيدي بلعباس، القبض على شخصين في العقد الثالث من العمر، تورطا في الحيازة على المخدرات الصلبة “الكوكايين” لغرض المتاجرة فيها.

وتم على إثر هذه العملية، حجز 4.25 غرام من هذه السموم، التي كانت موجهة للترويج بمدينة سيدي بلعباس.

وأنجر ملف قضائي ضد السالفي الذكر، قدما بموجبه أمام النيابة أين صدرت في حقهما أمري إيداع.

وتعود فصول القضية، إلى إستغلال معلومات مفادها وجود مركبة من نوع “بيجو 207” مشتبه في أمر سائقها.

ليتم وضع خطة محكمة لتوقيفه، وتم ذلك على مستوى شارع قرموش محمد.

ووجد على متن المركبة، شخصين في العقد الثاني من العمر، وبعد إخضاعهما لعملية التلمس الجسدية ضبطت بحوزة أحدهما كمية من المخدرات الصلبة بلغ وزنها 4.25 غرام كانت موجهة للترويج بمدينة سيدي بلعباس.

ليتم توقيف المشتبه فيهما، وحجز هذه الكمية من السموم.

وإستكمالا لهذه العملية، تم إنجاز ملفا قضائيا ضد السالفي الذكر عن تهمة الحيازة على المخدرات الصلبة “الكوكايين” لغرض المتاجرة فيها، قدما بموجبه أمام النيابة أين تم إيداعهما الحبس.