شرطة سيدي بلعباس توقف شخص تورط في سرقة مسجد

ألقت قوات الشرطة بالأمن الحضري الرابع عشر القبض على شخص يبلغ من العمر 29 سنة، بعد تورطه في السرقة من داخل مسجد. حيث قام بالولوج إلى داخل المساجد وسرقة عدة أغراض على غرار ثلاثة أجهزة تلفاز و ثلاثة أجهزة إستقبال رقمي، صندوق الزكاة و مروحيتين هوائيتين كهربائية.

حيثيات القضية تعود إلى استغلال قوات الشرطة بالأمن الحضري الرابع العشر لمعلومات مفادها تعرض المسجد إلى عملية السرقة. التي طالت بعض الأغراض لتقوم المصلحة بفتح تحقيق معمق على جناح السرعة للكشف عن ملابسات القضية. ومكنت من تحديد هوية المشتبه فيه ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 29 سنة. هذا الأخير قام بفعلته لغرض بيعها، حيث تم توقيفه وإسترجاع المسروقات.

بعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة.

