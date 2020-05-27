شرطة سيدي بلعباس توقف مجموعتي أشرار تورطوا في قضية شجار بالطريق العام

ألقى أمن سيدي بلعباس، القبض على مجموعتي أشرار، تورطوا بقضية المشاجرة في الطريق العام بواسطة أسلحة بيضاء محظورة، مع الإخلال بالنظام العام والإخلال بالسكينة العامة.

وحسب بيان ذات الهيئة الأمنية، فقد تم توقيف 9 أشخاص، وحجز أسلحة بيضاء.

حيثياث القضية تعود إلى تاريخ 25 ماي 2020 على إثر وقوع شجار بالطريق العام بأسلحة بيضاء بحي 760 مسكن بن حمودة بين مجموعتي أشخاص.

ومباشرة سارعت قوات الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية والأمن الحضري 14 بالتدخل الفوري في مكان الحادث.

وتم توقيف 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة البيضاء من مختلف الأنواع، تتراوح أعمارهم بين 21 و36 سنة.

وتم إقتياد الموقوفين إلى مقر المصلحة من أجل مواصلة التحقيق الذي مكن أفراد الشرطة المحققين من توقيف باقي الأشخاص المتورطين في هذه القضية، ليرتفع عددهم إلى 9 أشخاص.

كما تبين من خلال التحقيق أن أغلبهم مسبوقين قضائيا، وسبب الشجار يعود إلى خلافات شخصية تطورت إلى شجار سرعان ما تمت السيطرة عليه من طرف قوات الشرطة.

تجدر الإشارة أن مصالح الشرطة سجلت إنخفاضا كبيرا في معدل الجريمة منذ بداية السنة الجارية، حيث تشير الإحصائيات المسجلة من طرف جميع المصالح النشطة إلى تراجع قضايا الضرب والجرح وقضايا السرقات بمختلف أنواعها، وذلك راجع لتواجد وانتشار قوات الشرطة بكامل تراب الولاية بما فيها الدوائر الـ 15 ناهيك عن الدور الفعال الذي يلعبه المواطن بسيدي بلعباس، حيث أضحى يتعاون مع شرطته خدمة للصالح العام.