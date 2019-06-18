شرطة سيدي بلعباس توقف مروج الصواعق الكهربائية عبر الفايسبوك

تمكنت شرطة سيدي بلعباس من القبض على شاب تورط في قضية الحيازة على أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس.

ممثلة في 9 صواعق كهربائية من مختلف الأنواع بقوة صعق تعادل 150000 w كان يحاول المتاجرة فيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي” فايسبوك”.

حيثيات القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة،بأمن الولاية لمعلومات تفيد بوجود شاب يحاول بيع صواعق كهربائية عبر الفايسبوك بمبالغ متفاوتة.

لتباشر بفتح تحقيق معمق على جناح السرعة للكشف عن ملابسات القضية، حيث مكنتها التحريات من تحديد هويته في ظرف قياسي.

بعد إعتمادها على الجانب التقني ويتعلق الأمر بشاب في العقد الثاني من العمر حدد مبلغها بـ 14 ألف دينار جزائري للوحدة .

محققو الشرطة تمكنوا على إثر ذلك من حجز 9 صواعق كهربائية من نوع TAZER من مختلف الأنواع.

كما تم إنجاز ملف قضائي ضده،عن تهمة الحيازة على أسلحة بيضاء،محظورة “صواعق كهربائية” بدون مبرر شرعي،قدم بموجبه أمام النيابة .