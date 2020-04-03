شرطة سيدي بلعباس توقف 50 طاكسي و29 كلونديستان

تمكنت شرطة سيدي بلعباس من وضع حد لنشاط 50 طاكسي و29 كلونديستان.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الإجراء راجع إلى المجهودات الرامية لكبح وردع المخالفين والحد من إنتشار فيروس كورونا.

خاصة تفعيل النصوص والمواد الصادرة في المرسوم التنفيذي رقم 20- 69 المؤرخ في 21 مارس 2020 في مادته الـ 03 المتضمنة تعليق الخدمات الجوية للنقل العمومي للمسافرين على الشبكة الداخلية النقل البري في كل الإتجاهات.

حيث وضعت مصالح الشرطة حد لنشاط أكثر من 50 سائق سيارة أجرة و 29 صاحب سيارة لنقل الأشخاص بدون رخصة نظرا لعدم إحترامهم قرارات تعليق السير.

ليتم إنجاز ملفات ضد المخالفين مع إتخاذ كل الإجراءات القانونية.

ودعت شرطة سيدي بلعباس جميع المواطنين إلى ضرورة تطبيق كل التدابير و الإجراءات الوقائية من فيروس covid-19.