شرطة سيدي بلعباس تُطيح بشبكة لترويج المخدرات وتحجز أكثر من 5 كلغ من “الكيف”

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية سيدي بلعباس من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال ترويج المخدرات. العملية التي تمت خلال الأسبوع الفارط أسفرت عن حجز أكثر من 5 كلغ من الكيف المعالج. وتوقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم.

وجاءت هذه العملية بعد استغلال معلومات دقيقة تفيد بوجود شخصين ينقلان كمية من المخدرات على متن مركبة نفعية بغرض ترويجها بدائرة رأس الماء. ليتم توقيفهما في كمين محكم. وبعد تعميق التحقيق. وتحت إشراف النيابة المختصة، تم توقيف شخصين آخرين ينتميان لنفس الشبكة.

وقد تم حجز الكمية المضبوطة والمركبة المستعملة في العملية، فيما تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلاغ لمتابعتهم قضائيا.

