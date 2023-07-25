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أخبار الجزائر

شرطة سيدي سالم تحجز 40 كلغ من المرجان الخام 

بقلم ناصر قلال
شرطة سيدي سالم تحجز 40 كلغ من المرجان الخام 
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نجحت مصالح الأمن الحضري الخارجي سيدي سالم في توقيف شخص، يبلغ من العمر 32 سنة مشتبه فيه في قضية حيازة ونقل المرجان الخام دون سند قانوني لغرض المتاجرة.

كما مكنت العملية من حجز أجهزة حساسة ومعدات الغوص والصيد البحري دون رخصة. بالإضافة إلى حجز 40 كلغ من المرجان الخام، أجهزة حساسة ومعدات الغطس والصيد البحري.
للإشارة تم إتخاذ كافة الإجراءات القانوينة اللازمة في حق المشتبه فيه بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا

رابط دائم : https://nhar.tv/zR7Pb
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