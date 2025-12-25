شرطة سيق تفكك قضية إختلاس أموال عمومية بمكتب بريد الجزائر

في اطار محاربة الجريمة بمختلف اشكالها تمكنت مصالح الشرطة القضائية بامن دائرة سيق بالتنسيق مع الفرقة المالية و الاقتصادية التابعة لامن ولاية معسكر خلال هذا الأسبوع من توقيف 4أشخاص تتراوح اعمارهم بين 22 و 61 سنة متورطين في قضية. إختلاس اموال عمومية من داخل مكتب بريد الجزائر فرع سيق.

وقائع القضية جاءت عقب تلقي مصالح الأمن بلاغا من مديرية وحدة البريد بمعسكر تفيد بتسجيل عجز مالي يقدر ب 50 مليون و102الف و 394 دينار جزائري تم اكتشافه أثناء عملية تسليم و استلام المهام بين رئيس مركز البريد وامينة الصندوق وبعد التاكد من الثغرة المالية من خلال مراقبة السيولة بالغرفة الفولاذية تم اخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيق وفتح تحقيق.

التحريات في قضية الحال تحت اشراف النيابة المختصة المدعمة باذونات بالتفتيش مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي رئيس مكتب البريد بسيق مع حجز مبلغ مالي قدره 256الف دينار جزائري من مسكنه الوظيفي وخلال التحقيق تبين أنه قام باخفاء مبلغ قدره مليار سنتيم لدى لحد معارفه الذي تم توقيفه واسترجاع المبلغ المختلس كما تم توقيف ابن المشتبه فيه الرئيس الذي تبين أنه اشترى مركبة سياحية من الاموال المختلسة .

وكشفت التحريات ان المشتبه فيه الرئيسي رئيس فرع البريد اقتنى مسكنا بقيمة مليار و 300 سنتيم كما تم تحديد هوية مشتبه فيه رابع مقيم بمدينة وهران تورط في الاستيلاء على جزء من الاموال المختلسة بطرق احتيالية واسفرت عملية التفتيش عن حجز مركبة سياحية ومبالغ مالية بالعملة الوطنية و الاجنبية إضافة إلى اغراض و وثائق محل التحقيق .