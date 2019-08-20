شرطة سي مصطفى ببومرداس تطيح بعصابة تمتهن ترويج المخدرات وسرقة المنازل

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري سي مصطفى ببومرداس من توقيف عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 18 سنة و49 سنة.

المشتبه فيهم تورطوا في قضايا المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حيازة أسلحة بيضاء كانت تستعمل في التعدي على المواطنين وسلبهم ممتلكاتهم.

بالإضافة إلى قضايا سرقة هواتف نقالة وانتهاك حرمة منازل، حيث قام عناصر الشرطة بتكثيف دوريات المراقبة وسط الأحياء السكنية

وبالترصد للمشتبه فيهم ووضع خطة أمنية محكمة للقضاء على المجرمين وخلق جو من الراحة والأمن بين المواطنين

كما تم حجز 42 قرص مهلوس وكمية من المخدرات كانوا بصدد ترويجها مع حجز أسلحة بيضاء واسترجاع هاتف نقال.

ليتم اقتياد المشتبه فيهم إلى مركز الشرطة مع سماعهم على محاضر رسمية وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة .