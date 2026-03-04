شرطة عنابة تحبط محاولة هجرة غير شرعية وتوقف 7 أشخاص

في إطار مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص، نجحت مصالح أمن دائرة البوني بأمن ولاية عنابة، بحر الأسبوع المنصرم. في إحباط محاولة هجرة غير شرعية، مع توقيف 07 أشخاص. من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم مابين 25 و 46 سنة، وضبط زورق ومحرك بحري قوة 40 حصان.

للإشارة بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، عن قضية الإعداد للهجرة غير الشرعية عبر منافذ غير المراكز الحدودية بحرا، التسهيل عدم التبليغ. محاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية في إطار شبكة إجرامية منظمة.

