شرطة عنابة تحجز أزيد من 3700 قرص من الإكستازي

وضعت فرقة مكافحة المخدرات لأمن ولاية عنابة ، نهاية الأسبوع المنصرم حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة .

العملية مكنت من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و35 سنة، مع حجز 3765 قرص من المخدرات الصلبة الإكستازي، بوزن 2 كلغ و290 غرام. إضافة إلى مبلغ مالي من العائدات الإجرامية

أين تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار عن جناية القيام بطريقة غير مشروعة ببيع ووضع للبيع و حصول و حيازة وعرض وشراء قصد البيع والتخزين للمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية القيام بطريقة غير مشروعة بإستيراد مؤثرات عقلية وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.