شرطة عنابة تحجز أزيد من 3700 قرص من الإكستازي
بقلم ناصر قلال
وضعت فرقة مكافحة المخدرات لأمن ولاية عنابة ، نهاية الأسبوع المنصرم حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة .
العملية مكنت من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و35 سنة، مع حجز 3765 قرص من المخدرات الصلبة الإكستازي، بوزن 2 كلغ و290 غرام. إضافة إلى مبلغ مالي من العائدات الإجرامية
أين تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار عن جناية القيام بطريقة غير مشروعة ببيع ووضع للبيع و حصول و حيازة وعرض وشراء قصد البيع والتخزين للمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية القيام بطريقة غير مشروعة بإستيراد مؤثرات عقلية وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
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