شرطة عنابة تضع حد لنشاط عصابة أحياء وتحجز أسلحة بيضاء محظورة

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى لأمن ولاية عنابة من وضع حد لنشاط عصابة أحياء زرعت الرعب وسط المواطنين.

العملية مكنت من توقيف 9 أشخاص وحجز أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأصناف والأحجام منها سكاكين من الحجم الكبير خناجر عصي خشبية، بندقية صيد بحري، إضافة إلى دراجتين ناريتين تستعملان كوسيلة للإعتداءات.

بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة ، بتاريخ الأمس الموافق عن قضايا ترأس عصابة أحياء وتولي قيادتها، الإنضمام والإنخراط في عصابة أحياء مع العلم بغرضها، العود، حيازة وحمل أسلحة بيضاء محظورة ظاهرة ومخبأة من الصنف الخامس والسادس.