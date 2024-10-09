شرطة عنابة توضح مخططها الخاص بالأنصار تحسبا لمباراة الخضر والطوغو

كشفت مصالح أمن ولاية عنابة، الاجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل دخول أنصار الخضر إلى ملعب “19 ماي” لحضور مباراة المنتخب الوطني، ونظيره الطوغولي.

وحسب الصفحة الرسمية لشرطة عنابة، الاجراءتم تسخير تشكيل أعوان بمحيط الملعب لتوجيه وتسهيل دخول الأنصار، ولتنظيم حركة المرور، لضمان الانسيابية في الطرق المؤدية للملعب.

وأكد امن عنابة، بأنه على كل مناصر لا يحوز على تذكرة المباراة، الامتناع عن التنقل للملعب أو التواجد في محيطه.

وجوب استظهار بطاقة الهوية، ومنع المناصرين القصر من الدخول إلى الملعب، ما عدا المرفوقين بأوليائهم

كل من يضبط بحوزته تذكرة دخول مزورة، أو ألعاب نارية، سيتم توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية.

يذكر أنم مباراة الممنتخب الوطني، ونظيره الطوغولي، ستجرى يوم غد الخميس، بملعب “19 ماي” بعنابة، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.