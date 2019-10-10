شرطة عين البيضاء تسترجع مجوهرات مسروقة وتوقف أربعة أشخاص مشتبه فيهم

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الرابع بمدينة عين البيضاء ولاية أم البواقي من توقيف أربعة أشخاص.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الموقوفين مشتبه فيهم في قضية سرقة مجوهرات من الذهب، وأفضت التحقيقات إلى استرجاع المسروقات .

وأضافت خلية الإعلام، أن القضية تعود الى الأيام القليلة الماضية اين تعرضت الضحية لفعل السرقة من داخل مسكن.

وإستهدف كمية من حلي المعدن الأصفر التي استرجعتها الشرطة عقب بيعها لصاحب محل خاص للمجوهرات فيما تمت متابعة الأشخاص المشتبه فيهم بتهمة السرقة بالتعدد من داخل مسكن وإخفاء اشياء مسروقة.