شرطة عين التوتة تفكك شبكة من 36 شخصا يزورون وثائق السيارات وشهادات الاقامة بباتنة
بقلم سعيد حريقة
تمكن عناصر أمن دائرة عين التوتة بولاية باتنة من توقيف 36 شخصا بشبهة تورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار و اساءة استغلال الوظيفة. للحصول على منافع غير مستحقة للغير و منع امتيازات مع المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
بالاضافة الى التزوير واستعمال المزور في الملفات القاعدية للمركبات المستوردة والسجلات الرسمية. المتهمون من الجنسيات وتتراوح أعمارهم بين 30 و 62 سنة تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا. أين اودع عدد منهم الحبس، في انتظار محاكمتهم لاحقا.
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