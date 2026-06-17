شرطة عين الدفلى تحجز أزيد من 9 قناطير لحوم غير صالحة للإستهلاك

حجزت شرطة عين الدفلى ممثلة بالمصلحة الولائية للشرطة العامة و فروعها بأمن الدوائر و بالتنسيق مع الشركاء، على مستوى كل من خميس مليانة و العبادية. خلال مراقبة محلات تجارية منها قصابات، أزيد من 09 قناطير لحوم غير صالحة للإستهلاك البشري.

وذلك في إطار الحملة الوطنية التحسيسية من التسممات الغذائية بمناسبة موسم الاصطياف لهذه السنة. حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

تذكر شرطة عين الدفلى المواطنين بضرورة تجنب اقتناء المواد الاستهلاكية و الغذائية الماسة بالصحة العمومية و التي تفتقد لشروط الصحة، الحفظ و النظافة. كما تدعو التجار التقيد بقواعد الممارسة التجارية النزيهة و تفادي كل أشكال التدليس و الغش.