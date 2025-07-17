شرطة عين الدفلى تحجز أكثر من 22 قنطار دجاج فاسد

تمكنت الشرطة العامة بأمن ولاية عين الدفلى وفي عمليات متفرقة عبر إقليم الإختصاص خلال الشهر الجاري. من ضبط 22 قنطار و21 كلغ من اللحوم البيضاء والحمراء غير صالحة للإستهلاك البشري.

هذه العمليات جاءت تجسيدا للبرنامج المسطر لتكثيف الرقابة على الأنشطة التجارية لحماية المستهلك. من مختلف الأخطار الناتجة عن التسممات الغذائية خاصة في فصل الصيف.

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