شرطة عين الدفلى تحجز قرابة 7 قناطير مواد استهلاكية فاسدة

حجزت شرطة عين الدفلى ممثلة بالمصلحة الولائية للشرطة العامة وفروعها بأمن الدوائر وبالتنسيق مع الشركاء، على مستوى كل من خميس مليانة والعبادية والأمن الحضري الأول بعين الدفلى، خلال مراقبة المحلات التجارية منها قصابات، ما يقارب 07 قناطير من المواد الاستهلاكية غير صالحة للاستهلاك البشري.

حيث تم حجز أكثر من 04 قناطير لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، وما يقارب 1.85 قنطار من حلويـات مختلفة. 54 كلغ من مختلف المواد الغذائية، 15 كلغ من المأكولات المحضرة مسبقا. حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما ذكرت شرطة عين الدفلى المواطنين بضرورة تجنب اقتناء المواد الاستهلاكية والغذائية الماسة بالصحة العمومية والتي تفتقد لشروط الصحة، الحفظ والنظافة، كما دعت التجار التقيد بقواعد الممارسة التجارية النزيهة و تفادي كل أشكال التدليس والغش.

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