شرطة عين الدفلى تحجز ما يقارب 45 ألف وحدة ألعاب نارية

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة خميس مليانة من ضبط 9000 وحدة مفرقعات.

وتم ضبط الكمية المذكورة بحوزة أحد الأشخاص على مستوى شارع العقيد بوقرة كان مقررا بيعها بأماكن مختلفة بالمدينة.

الكمية المحجوزة تضاف الى الكميات المحجوزة من قبل الوحدات العملياتية لشرطة عين الدفلى بأماكن مختلفة. والتي بلغت 35480 وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام.

العملية تندرج ضمن إطار المخطط الأمني المسطر من طرف شرطة عين الدفلى بمناسبة المولد النبوي الشريف لهذه السنة. الرامي إلى التصدي لظاهرة بيع المفرقعات و الألعاب النارية و الحد من استعمالها، نظرا لانعكساتها السلبية على الصحة و السكينة العموميتين.