شرطة عين الدفلى تحجز 15 قنطارا من الدجاج الفاسد

تمكنت شرطة الروينة بالتنسيق مع الشرطة العامة بأمن ولاية عين الدفلى من حجز وإتلاف 15 قنطارا من اللحوم البيضاء “دجاج”. غير صالحة للاستهلاك البشري.

العملية جاءت إستغلالا لمعلومات متحصل عليها عن وجود كمية من الدجاج المجمد بأحد المستودعات. بعد التحري و المتابعة ، بالتنسيق مع أعوان التجارة و الطبيب البيطري تم الإنتقال إلى مكان التخزين. أين تم العثور وضبط الكمية المذكورة مجمدة و مخزنة بطريقة تنعدم فيها النظافة و الشروط الصحية.

وحسب ذات المصالح، فقد تم اتلاف الكمية المحجوزة و اتخاذ الاجراءات القانونية في القضية.

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