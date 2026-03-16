شرطة عين الدفلى تحجز 19 قنطارا من المواد الغذائية غير صالحة

تمكنت شرطة عين الدفلى من ضبط ما يقارب 19 قنطار مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري. خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان الفضيل.

العملية جاءت في إطار المخطط الأمني الخاص برمضان المتضمن جملة من الإجراءات “الوقائية و الرقابية الرامية إلى حماية المستهلك وضمان سلامته الصحية. حيث نفذت المصلحة الولائية للشرطة العامة و فروعها للشرطة العامة بأمن دوائر خميس مليانة. بالإضافة كذلك إلى العطاف، العبادية، برج الأمير خالد. الأمن الحضري الخارجي بسيدي لخضر و الأمن الحضري الثاني بعين الدفلى. عدة خرجات مسّت مختلف المحلات و الفضاءات التجارية عبر قطاع الاختصاص. قصد مراقبة السلع الموجهة للاستهلاك و التأكد من مدى احترام التجار للتنظيمات المعمول بها.

وقد أسفرت عن تسجيل عدة مخالفات، تمثلت أساسا في عرض سلع منتهية الصلاحية و عدم احترام شروط النظافة، إضافة إلى الإخلال بإلزامية الوسم. كما تم ضبط مواد استهلاكية غير مطابقة، شملت لحوم حمراء و بيضاء، حلويات تقليدية و مشروب الشاربات إلى جانب مواد غذائية. تم ضبط و إتلاف ما يقارب 19 قنطار من مواد غذائية منها 635 كلغ لحوم و أزيد من 1600 لتر من مشروب الشاربات الموجهة للاستهلاك البشري.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. مع حجز السلع غير المطابقة حفاظا على الصحة العمومية بالتنسيق مع المصالح المختصة .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور