شرطة عين الدفلى تحجز 5 طن من المواد الغذائية غير صالحة خلال رمضان

تمكنت شرطة عين الدفلى من ضبط أزيد من 05 أطنان من المواد الغذائية غير صالحة للإستهلاك البشري خلال شهر رمضان الفضيل.

الكمية التي تم حجزها جاءت خلال عمليات ميدانية في إطار المخطط الأمني الخاص بشهر رمضان. المتضمن جملة من الإجراءات “الوقائية و الرقابية الرامية إلى حماية المستهلك وضمان سلامته الصحية. حيث نفذت المصلحة الولائية للشرطة العامة و فروعها للشرطة العامة بأمن الدوائر عدة خرجات مسّت مختلف المحلات و الفضاءات التجارية عبر قطاع الاختصاص، قصد مراقبة السلع الموجهة للاستهلاك و التأكد من مدى احترام التجار للتنظيمات المعمول بها.

وقد أسفرت عن تسجيل عدة مخالفات، تمثلت أساسا في عرض سلع منتهية الصلاحية و عدم احترام شروط النظافة، إضافة إلى الإخلال بإلزامية الوسم. كما تم ضبط مواد استهلاكية غير مطابقة، شملت لحوم حمراء و بيضاء. حلويات تقليدية و مشروب الشاربات إلى جانب مواد غذائية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور